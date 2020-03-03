65 yaş üzerindeki her 3 kişiden birinde işitme kaybı görülüyor

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Hastalıkları (KBB) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Aydın, "Dünya Kulak ve İşitme Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, işitme kaybının tüm dünyada yaklaşık 360 milyon insanı ilgilendirdiğini, ekonomi üzerinde de 750 milyar dolarlık maliyet oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 32 milyon çocuğun işitme kaybı tanısı aldığını belirten Aydın, "Kronik kulak enfeksiyonları işitme kaybının önde gelen nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. 65 yaşın üzerindeki her 3 kişiden biri işitme kaybı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın, dünya nüfusunun yüzde 5'inden fazlasında işitme engeli bulunduğuna işaret ederek, "İşitme kayıpları bebeklerde ve çocuklarda dil ve konuşma gelişiminde, duygusal ve sosyal gelişim ile akademik başarıda, erişkinler ve yaşlılarda ise sosyal ve mesleki problemlere yol açabiliyor." uyarısında bulundu.

İŞİTME KAYBI OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR

Erken müdahaleyle işitme kayıplarının önüne geçilebileceğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti: "Özellikle bebeklere erken dönemde tanı konup tedavi uygulanması, çocuğun dil ve konuşma gelişimini sağlayıp okul döneminde sağlıklı akranlarıyla aynı akademik başarıyı gösterebilmelerini sağlamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın ve başarılı bir şekilde uygulanan 'yeni doğan işitme taraması programı' ile tespit edilen ileri derecede işitme kaybı olan bebeklerin ihtiyacına göre koklear implant (biyonik kulak) ya da beyin sapı implantı yapılarak bebeklerin yaşıtları ile benzer gelişim göstermeleri sağlanmaktadır."

Prof. Dr. Emine Aydın, işitme sağlığı için gürültülü ortamlardan, iç kulağa zarar vermesi nedeniyle de tütün kullanımından kaçınılması önerisinde bulundu.