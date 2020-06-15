Dünyada 60 yaş üstü her 6 kişiden biri istismardan muzdarip

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 66/127 sayılı kararıyla 15 Haziran, "Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü" olarak ilan edildi.
Yaşlı istismarı, yaşlılara fiziksel, duygusal ya da psikolojik yönden kötü davranıp, zarar vererek acı çektirmek olarak tanımlanırken, ihmal ise yaşlının sosyal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamada bilinçli ya da bilinçsiz yetersizlik olarak biliniyor.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 60 yaşın üzerindeki her 6 kişiden 1'i istismardan muzdarip ve bu oran dünya çapında yaklaşık 141 milyon insanın istismar mağduru olduğu anlamına geliyor.
Öte yandan, yaşlı istismarının en gizli ve az bildirilen ihlallerden biri olması nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olabileceği öngörülüyor.
- "Yaşlılar, kendilerine yönelik kullanılan kötü niyetli dil yoluyla damgalanıyor"
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin gün dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, uzun süreli bakım merkezlerinde kalan yaşlıların istismar ve ihmal durumlarına ilişkin ortaya konulan üzücü raporlar, özellikle Kovid-19 sürecinde dikkatleri bu kişilerin üzerine çekti.
Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu toplumlarda, yaşlı istismarının gerçek ölçeğine ilişkin güvenilir veri eksikliğine rağmen, ortaya çıkan raporlar, Kovid-19 salgınının hem istismar vakalarının yükselmesine hem de koruyucu önlemler ve hizmetlerin aksamasına büyük etkisi olduğuna işaret ediyor.
Yaşlılar, sadece ciddi hastalık ve ölüm riski yüksek grup içerisinde yer almıyor, aynı zamanda hem geleneksel hem de sosyal medyada kendilerine yönelik kullanılan kötü niyetli dil nedeniyle damgalanıyor.
- "Kovid-19 süreci, yaşlılara yönelik daha fazla şiddeti tetikleyebilir"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de güne ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hareketlerin kısıtlanmasına yönelik önlemlerin, yaşlılara karşı fiziksel, duygusal, finansal ve cinsel her türlü istismara karşı daha fazla şiddet olayını tetikleyebileceği konusunda uyardı.
Guterres, yaşlıların haklarını korumak için ulusal düzeyde yeterli mevzuatın ve uluslararası kabul edilmiş yasal bir çerçevenin bulunmamasının, yaşlıların savunmasızlığına katkıda bulunduğunun altını çizdi.
- "2015-2030 yıllarında dünyadaki yaşlı nüfusta önemli artış bekleniyor"
Ankara Üniversitesi (AÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM),yaşlı ihmal ve istismarı hakkında geçen yıl hazırladığı bilgi notunda, dünyada neredeyse tüm ülkelerde 2015-2030 yıllarında yaşlı nüfusunda önemli artış beklendiğine işaret etmişti.
Gelişmekte olan bölgelerde, yaşlı nüfusundaki artışın daha hızlı olacağını kaydeden merkez, yaşlı nüfusun artmasıyla, yaşlıların haklarını ve sağlığını tehdit eden en önemli sosyal sorunlardan "yaşlı istismarı" oranının da artmasının öngörüldüğünü bildirmişti.
Dünyada 65-69 yaş grubundaki kadınların yüzde 22'sinin fiziksel şiddete ya da cinsel tacize maruz kaldığını belirten merkez, düşük gelirli ülkelerde bu oranın daha da yükseldiğine dikkati çekiyor.
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