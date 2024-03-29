Dünyada 2030'a kadar 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak

AA muhabirinin Dünya Nükleer Birliği (WNA) verilerinden derlediği bilgiye göre, halihazırda dünyada 30'un üzerinde ülkede yaklaşık 440 nükleer reaktör bulunuyor. Söz konusu reaktörler küresel elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.

İlk ticari nükleer santrallerin faaliyete geçtiği 1950'lerden bu yana ise toplam 214 reaktör devre dışı bırakıldı.

Bu yıl Hindistan, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3 reaktörün elektrik şebekesine bağlantısı yapılırken, Mısır, Çin ve Rusya'da 3 reaktörün inşasına başlandı. Yıl başından bu yana ise Rusya'da 1 reaktör kapatıldı.

Nükleer enerji, çevre dostu bir teknoloji olarak kabul edilmesi ve elektrik üretim kapasitesi bakımından diğer enerji kaynaklarını geride bırakması sebebiyle tercih edilmeye devam ediyor.

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Toplam 12 ülkede 56 nükleer reaktörün yapımı sürüyor. Bunların arasında, 4 üniteden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali de yer alıyor.

Bu yıl Türkiye'nin de bir ünitesinin aralarında bulunduğu toplam 12 reaktörün inşasının tamamlanması planlanırken, gelecek yıl 8, 2026'da ise 10 reaktör devreye alınacak. Dünyada yapımı devam eden nükleer reaktörlerden 11'i 2027'de, 7'si 2028'de ve 3'ü 2029'da elektrik üretimine başlayacak.