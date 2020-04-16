16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada pandemi boyuta ulaşan koronavirüs tedbirleri kapsamında Van Kedi Villası'nda da birtakım önlemler alındı. Korona virüsünün hayvanlara da bulaştığı yönündeki bazı haberlerin ardından Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, ziyaretleri durdurma kararı aldı. Ziyaretlerin durdurulmasıyla birlikte Van kedilerinin insanlarla ve personelle teması kesildi. Böylece insan sevgisine ihtiyaç duyan Van kedileri, ikinci bir duruma kadar sevgisiz kalacak.
"SEVGİYE İHTİYAÇ DUYAN HAYVANLAR"
İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedilerin koruma altında olmaları nedeniyle tedbirlerin titizlikle alınması gerektiğini belirtti.
İnsan sevgisine ihtiyaç duyan Van kedilerinin süreçte fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Buraya koronavirüs pandemisinden önce çok ciddi şekilde ziyaretçi akını vardı. Dolayısıyla şimdi insanların yaklaşmasından dolayı bulaşma riski oluşturuyordu. Bizler de bu olay üzerine burayı ziyarete kapamıştık. Bunu hem insanların sağlığı hem de pandeminin yayılımının önüne geçmek için bu tedbiri aldık. Van kedilerimiz, sevgiye ihtiyaç duyan hayvanlar. Bu süreçte hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu açıdan onlar da fedakarlık yapıyor” dedi.
"İNSANLARLA TEMASINI TAMAMEN KESTİK"
Van kedilerine temasın ikinci bir duruma kadar söz konusu olamayacağını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu rahatsızlığın hayvanlarda da görülebileceği ve birkaç vakanın söz konusu olmasıyla bizler de hayvanlarımızın insanlarla temasını tamamen kestik. İkinci bir duruma kadar insanların bu hayvanlara teması söz konusu olmayacak. Bu anlamda personel rejimimizi de ona göre ayarladık. Dolayısıyla pandemi tedbirleri kapsamındaki durum nedeniyle şu an hem ziyarete kapalıyız hem de hayvanların personelle temasını mümkün mertebe azaltmış durumdayız.”
Koronavirüs kedilere bulaşma durumunun ispatlanmamış bir durum olduğunu ancak tedbir almak zorunda olduklarına dikkat çeken Kaya, konuya ilişkin bilimde her şeyin mümkün olabileceğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!