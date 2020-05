Dünyaca ünlü tıp dergisi, Sabuncuoğlu Şerefeddin'i kapak yaptı - ANTALYA

AA

Amerika'da yayınlanan Clinical Microbiology and Infection isimli tıp dergisi, Mart 2020 sayısında, Osmanlı döneminde 1402-1468 yıllarında Amasya'da hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in olduğu resmi kapak fotoğrafı olarak kullandı.Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlileri, dergi okuyucularına ve tüm ilgilenenlere bilgi vermek için dergi editörüne bilimsel anlamda "editöre mektup" formatında Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait bilgileri içeren bir yazı gönderdi.Yazıyı inceleyen editörler, Sabuncuoğlu Şerefeddin'in kullandığı tıp tekniklerini derginin sitesinde online olarak yayınladı.Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, Sabuncuoğlu Şerefeddin'in, (Sabuncuzade Şerefeddin) Türk hekimleri kadar dünya tıbbı için de çok önemli bir değer olduğunu söyledi.Clinical Microbiology and Infection isimli derginin mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları alanında saygın bir dergi olduğunun altını çizen Polat, şunları kaydetti:"Biz bu durumdan dolayı gurur duyuyoruz. Impact faktörü (etki katsayısı) 6,45'tir. Muhtemelen derginin bilimsel kurulunda veya kapak resmini düzenleyen ekip içinde tıp tarihi konusunda birikimli bilim insanları var. Sabuncuoğlu, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Amasya'da görev yapmış, bir hekim, bir bilim insanı, bir araştırmacı. Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun, cerrahi alanındaki eseri Cerrahiyyetül Haniyye'dir. Bu eserde Şerefeddin Sabuncuoğlu birçok cerrahi girişimi, çizimler yaparak anlatmıştır. Cerrahiyyetül Haniyye'nin PDF formatındaki orijinal hali rektörlüğümüzce Fransa'dan getirtildi."Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun ikinci önemli eserinin "Mücerrebname" olduğunu anlatan Polat, "Eczacılık, farmakoloji alanında yazılmış bir eserdir. On yedi bölümden oluşmaktadır. Kitapta tiryaklar (panzehirler),macunlar, merhemler, müshiller, haplar, fitiller, gargaralar, tanımlanmıştır. Bu ve benzer çalışmaları ile Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun deneysel tıbba, kanıta dayalı tıbba çok önem verdiğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.Sabuncuoğlu Şerefeddin'in eserlerinde salgın hastalık günlerinde çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Polat, "Eserlerinde, bütünüyle olmasa da parça parça bölümlerde, elini yıka, kalabalığa girme gibi tavsiyelerde bulunuyor. Salgın hastalıklar durumunda ünlü hekimimizin tavsiyelerine uyalım." dedi.Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bedirhan Sezer Öner ise Sabuncuoğlu Şerefeddin'i dergide kapak fotoğrafı olarak görünce mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bizim tıp tarihi açısından ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz Sabuncuoğlu Şerefeddin'in dünya tarafından da onaylanıyor olması bizi daha da heyecanlandırdı." diye konuştu.Sabuncuoğlu Şerefeddin'in kullandığı tıp aletleri ve teknikleri, Amasya Belediyesine ait Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.