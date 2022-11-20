Konuyla ilgili Olivia yaptığı açıklamada "Harry halen turnede ve önümüzdeki günlerde tekrar yurt dışına çıkmak için hazırlanıyor. Ben ise çocuklarıma ve kariyerime odaklanıp Los Angeles'ta kalmayı tercih ediyorum. Harry, toksik erkek izlerinden tamamen yoksun biri. Bir kadına nasıl değer verilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. One Direction zamanlarından beri moda ve stil konusunda büyük başarılara imza attı. O tanıdığım en yetenekli insan. Gerçekten fazlasıyla takdir edilmeyi hak ediyor.

Aldığımız ayrılık kararı bütünüyle dostane bir karar" dedi.