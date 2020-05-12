Dünyaca ünlü sahilde Kovid-19 sessizliği - ANTALYA

AA

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve turizmin başkenti olarak anılan Antalya'nın dünyaca bilinen Konyaaltıu plajı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında girişe kapatılırken, belediye ekipleri ise sahildeki peyzaj ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Her gün binlerce kişinin denize girmek, yürüyüş yapmak ya da güneşlenmek için kullandığı sahil, tarihinin en sakin günlerinden birini yaşarken, atlı polis ekipleri ise devriye görevi yaparak sahile girmeye çalışanları uyarıyor.