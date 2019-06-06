06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.
İHA'nın haberine göre; Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Kaş'ta bayram dolayısıyla sahiller ve plajlar doldu. Tatilciler, Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajına akın etti. Yoğunluk nedeniyle Kaputaş yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.
Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı. Bayramda yaşanan izdihama rağmen, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler sıcak havanın keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajını dolduran tatilciler, burada muhteşem doğa manzarası eşliğinde mavinin her tonunu barındıran serin suya girerek deniz keyfi yaşadı. İç pazarda yaşanan hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaş’taki tesislerde bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili dolayısıyla yüzlerce yerli turistin akınına uğrayan Kaş’ta sıcaktan bunalan tatilciler plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Kaputaş Plajını doldurdu. Denizi tercih eden tatilciler, plajlarda renkli görüntüler oluşturdu. Açık yeşilden maviye doğru rengi değişen muhteşem denizi ve doğallığıyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcilerin gözde mekanlarından biri olmayı sürdürüyor.
"DENİZİN TÜM RENKLERİ BURADA"
İşletme Müdürü Ali Evren, Kaş Belediyesi Kaputaş Plajında bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Tatilcileri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Temel amacımız insanları memnun ederek, evlerine sağlıklı şekilde ulaşmalarını sağlamaktır. Burada günlük yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veriyoruz, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yollarda, park yerlerinde aşırı yoğunluk var. Kaputaş ve diğer plajlarımızda yoğunluk yaşanmaktadır. Bayram sebebiyle ihtiyaçları karşılamaya yönelik yoğun şekilde belediye personeli olarak çaba sarf etmekteyiz. Misafirlerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaputaş Plajını tercih eden tatilcilerden Yiğit Macit, "İstanbul’dan Kaş’a bayram tatili dolayısıyla geldik. Kaputaş Plajı dünyanın en iyi on plajı arasında. Burada denizin tüm renklerini görebilirsiniz, turkuazı, mavisi. Denize girerseniz denizin sıcaklığı çok iyi. Bayram tatilini güzel geçirmek için geldik. Akşamları da Kaş’tayız. Plajları olsun, denizleri olsun, çok bir müthiş bir ortamı var" diye konuştu.
Tatilci Eda Kahyalar ise, "Kaş’a bir çok kez geldim. Bu sefer daha çok hoşuma gitti. Çok daha güzel, daha serin. Adana’dan geliyoruz. Adana’da inanılmaz sıcak bir hava vardı. Burada geldiğimden beri hiç terlemedik. Kaputaş Plajındayız. Buranın denizi çok meşhur. Kaş’ta bayram yoğunluğu var. Her yer çok kalabalık ama sıkıcı bir kalabalık yok. Çok memnunuz, tatil çok güzel gidiyor. Herkes Kaş’a gelmeli" ifadelerini kullandı.
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