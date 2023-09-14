ÜNLÜ İSİMLER DE TÖRENE KATILDI

Her şey son derece özel düzenlendiği için telefona izin verilmedi. Üstelik konuklar gizlilik sözleşmesi bile imzaladı. Etkinliğe aile ve arkadaşların yanı sıra bazı yıldız isimlerde katıldı.