03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubunun yer aldığı 14. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında ve 5-22 Mart tarihinde dünyaca ünlü kukla sanatçıları ağırlanacak.
"Bir de kuklalardan dinleyin" sloganıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında, 21 ülkeden 50 kukla tiyatrosu grubu, 52 oyun ile İzmir'in her yanındaki 37 kapalı ve açık gösteri alanında 223 temsil, sergi ve atölyeler gerçekleştirecek.
Yurt dışından yaklaşık 200 sanatçı ve 600 kuklanın seyirciyle buluşacağı festivalde, Anadolu topraklarına özgü Hacivat ve Karagöz ile İbiş de sahne alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, ilçe belediyeler, büyükelçilikler, kültür merkezleri ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen festival, 5 Mart'ta Sabancı Kültür Sarayı'nda Almanya'dan Theater Strahl'ın Sınıf Sınıf adlı gösterisiyle başlayacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK KUKLA FESTİVALİ
İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü olan tiyatro ve seslendirme sanatçısı Selçuk Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kukla festivalini İzmir'de düzenleyeceklerini belirtti.
İspanya'da 20 yıl önce karşılaştığı kukla festivaliyle ilgili araştırmalar yaptığını anlatan Dinçer, İzmir'de uluslararası bir kukla organizasyonu düzenleme kararıyla yola çıktıklarını, 5 grupla başladıkları festivalin 14 yılda dünyanın bu alandaki en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.
Kuklanın sadece çocuklara yönelik bir eğlence aracı olmadığını, plastik sanatlar, müzik, dans ve sahne sanatları gibi farklı disiplinleri de bünyesine alarak her yaştan insana hitap ettiğini anlatan Dinçer, "Her yıl düzenlenen festivaller arasında dünyanın en büyük kukla festivalini yapmaya başladık. Festivaller, şahısların, kurumların malı olamaz. Festival kentin malıdır. Bir kent sahiplenirse o festival büyür. İzmir de bu etkinliği sahiplendi" dedi.
Dinçer, kuklaların sadece İzmir'den değil, tüm Türkiye'den izleyiciyi çektiğini vurgulayarak, "Sergilerimiz, atölye çalışmalarımız da olacak. Bu yıl 100 bin seyirciyi aşmayı hedefliyoruz. İzmir'in her yanına yayılmış bir program var ve her gün 8-10 gösteri izlemek mümkün" diye konuştu.
Festival kapsamında, moderatörlüğünü Prof. Dr. Hülya Nutku'nun üstlendiği Çocuk Eğitiminde Kuklanın Yeri ve Önemi konulu panel düzenlenecek.
Tayvan'dan Kaohsiung Müzesi Gölge Oyunu Koleksiyonundan Seçkiler, Hong Kong'tan Ming Ri Institute'den Çin Geleneksel Gölge Oyunu Figürleri Sergisi ve Türkiye'den Suat Veral Karagöz Tasvirleri Sergisi ile Uzak Doğu gölge figürleri Türk gölge figürleriyle buluşacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!