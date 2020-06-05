Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde titiz çalışma

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekiplerince, 7,5 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahili'nde düzenli temizlik çalışması yapılıyor.
Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" olarak kutlandığını, bunun için 1974'ten bu yana çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.
Çevreyi korumak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altınay, "Bakanımız sürekli, 'Proje yapın' diyor ve çevreci projeleri kesinlikle destekliyor. Ülkemizde 486 mavi bayraklı plaj bulunmakta. Turizmin başkenti Antalya'da 206 mavi bayraklı plajımız var. Bunlardan 8'i sadece Konyaaltı Sahili'nde. Bugüne kadar gemilerimize de 8 bin 53 mavi kart verdik. Bunlardan atıkları topladık. 2019'da Konyaaltı'nda 10 bin 254 metreküp atık su, 815 bin 543 katı atık, 16 metreküp sintine, 17 metreküp de atık yağ topladık." diye konuştu.
Antalya'da 32 evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi bulunduğunu ifade eden Altınay, Hurma atık su arıtma tesisinin 1 milyon 400 bin kişiye hizmet ettiğini aktardı.
Arıtılan suyu, 2 bin 500 metre uzunluğundaki hat ile 50 metre derinliğe deşarj ettiklerine değinen Altınay, "Denizin kirlenmesine izin vermiyoruz. Katı atıkları topluyoruz, sürekli denizden numuneler alıp, kirlenme var mı diye bakıyoruz." dedi.
Konyaaltı Sahili'nin düzenlemeleri için İller Bankasından 62 milyon lira kredi desteği sağlandığını hatırlatan Altınay, Konyaaltı'ndan Lara Plajı'na kadar olan bisiklet yolları için de 2 milyon 360 bin lira destek verdiklerini bildirdi.
Ünlü plajda sıfır atık uyguladıklarını anlatan Altınay, "İlimizde 400 bin kişiye eğitim verdik. 400 kuruma sıfır atık temel seviye belgesi düzenledik. Antalya'nın sahillerini korumak için seferber oluyoruz. Sahillerimizi korumak için dalgıçlarımız denizde hummalı çalışma yapıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile denizden atıkları çıkarıyoruz. Turizmin başkentinde 640 kilometrelik sahil bandının her noktasından denize girilebiliyor. Bu yıl Konyaaltı Plajı'nda 360 ton katı atık toplandı." ifadelerini kullandı.
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