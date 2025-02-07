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        Haberler Magazin Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünü andı - Magazin haberleri

        Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünü andı

        Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Michele Morrone, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde büyük yıkıma yol açan ve 53.537 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yıl dönümünü andı; "6 Şubat hayatımı değiştiren bir gün"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 00:30 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:40
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        Depremin ikinci yıl dönümünü unutmadı
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        İtalyan oyuncu Michele Morrone, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ikinci yılını sosyal medya paylaşımlarıyla andı.

        Felakette hayatını kaybeden 53.537 kişiyi unutmadığını belirten Morrone, duyarlılığıyla dikkat çekti.

        Deprem sonrası Türkiye'ye gelerek yardım çalışmalarına katılan Morrone, o dönemde kız arkadaşı Moara Sorio ile birlikte Hatay’ı ziyaret etmişti.

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        Çadır kentleri dolaşan ikili, getirdikleri hediyeleri depremzede çocuklara dağıtarak onlarla vakit geçirmiş ve yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletmeye çalışmıştı.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada, “Bugün depremden etkilenen Hatay’dayız. Buradaki çocuklar için yiyecek, su, kıyafet ve oyuncak getirdik. Onlara yaşanan kötü anıları unutturmak için biraz zaman ayıracağız. Bu insanların hâlâ desteğe ihtiyacı var. Yarın ya da ileride değil, şimdi harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

        Depremin ikinci yılında duygularını bir kez daha dile getiren Michele Morrone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "6 Şubat Türkiye… Unutmam. Çocuklar asla gülümsemeyi bırakmaz. 6 Şubat hayatımı değiştiren bir gün. Unutamayız. Gözlerimle gördüm, 2 yıl önce. Geri geleceğim oğlum, bu bir söz" ifadelerini kullandı.

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        Ünlü oyuncunun paylaşımları, Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Michele Morrone
        #6 Şubat depremi

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