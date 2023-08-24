BERRY AYRICA PARTNER KALAS YAPIYOR

Berry, zorlu bir karın kası egzersizinden çekinecek biri değildir ve Thomas, yıldızın karın kası tahtalarını yontmak için yaptığı başka bir hareketi gösterdi.

Uzman ne diyor: McNulty, "Partner plank, karın bölgesini, üst gövdeyi ve alt gövdeyi çalıştırmanın etkili ve eğlenceli bir yoludur" diyor. "Çömelme kısmını yapan partnerin tüm vücudu yanıyor ve plank yapan partner müthiş bir karın ve üst vücut çalışması yapıyor. Her harekette 12-15 tekrar ve başlamak için 2-3 set hedefleyin."