Dünyaca ünlü isimler Şubat'ta İş Sanat'ta

Dünyaca ünlü isimleri ve toplulukları sahnesinde ağırlayan İş Sanat, Şubat ayında da Tallinn Oda Orkestrası'ndan Adamo'ya, Cemal Süreya şiirlerinden Robot Pinokyo oyununa her yaşa ve zevke hitap eden bir programla seyircilerini selamlıyor.

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Grammy ödüllü Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası Arvo Pärt eserleriyle İş Sanat’ta

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek.

Yaşayan en önemli bestecilerden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı. Orkestranın kurucusu şef Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'ın “Adam's Lament” kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Geleneksel ile caz “Tellerin Nefesi”nde buluşuyor

Ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un son projesi Tellerin Nefesi, 22 Şubat Çarşamba, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicileri caz ve gelenekselin buluştuğu müzik yolculuğuna davet ediyor.

Fons’un Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (klasik kemençe) ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor. Konserde Serkan Halili ve Derya Türkan yanında, gitarist Kiko Ruiz ile Florent Brannens (keman), Amandine Ley (keman), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (cello) yer alıyor.

Salvatore Adamo İş Sanat’ta nostalji rüzgârı estirecek

Şarkılarıyla dünya çapında 100 milyonu aşkın albüm satışı elde eden Salvatore Adamo uzun bir aradan sonra seyircisiyle İş Sanat’ta buluşuyor.

Her Yerde Kar Var, Karlar Düşer, Komşu Kızı gibi sözleri Türkçe’ye çevrilen unutulmaz şarkıların orijinallerinin sahibi Adamo’nun “Tombe la Neige” şarkısı dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı beş yüzü geçen şarkıcı tarafından yeniden seslendirildi. Salvatore Adamo konseri 10 Şubat Cuma, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Şubat ayında Cemal Süreya şiirleri var

İş Sanat’ın edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini müzik ile buluşturduğu dinletiler Cemal Süreya şiirleri ile devam edecek.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliği üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı “Gurbet Yavrum Garba Düşmektir” başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Hakan Gerçek seslendirirken, şarkıları Deniz Erdoğan Likos ile Hüseyin Likos seslendirecek.

13 Şubat Pazartesi, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup, https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.biletix.com.tr&umid=8DFAE186-F276-0705-892A-1CE4E8F75F50&auth=e59771abe1cdb7ca7d9d0a4c0f20b830912f31a4-bf806cc2f494d10da187e31a46f0d35f12a86fd6 adresinden rezervasyon yapılabilir.

Sömestr tatilinde “Robot Pinokyo”nun maceralarına ortak olun

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren, sezon boyu yoğun ilgiyle karşılanan “Robot Pinokyo” küçük hayranlarıyla Şubat ayında da buluşmaya devam ediyor.

Yekta Kopan’ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Çocukların Robot Pinokyo'nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacağı oyun, 19 Şubat Pazar günü, saat 15.00’da İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

Parlayan Yıldızlar konserlerini kaçırmayın

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konser serisi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserlerde, 6 Şubat Pazartesi, 20.30’da Şule Berna Kontaş (çello) ve Kağan Berişa (korno), 27 Şubat Pazartesi, 20.30’da Nilsu Öztaş (obua) ve Adasu Sılay (flüt) sahne alacak.

Parlayan Yıldızlar konserleri önümüzdeki aylarda da devam edecek olup, Mayıs ayında düzenlenecek “Meriç Soylu Ödülleri” ile sona erecek.

Selim Erdoğan’ın Anlatımıyla “Ey Vatan! Kuvayi Milliye’den Hâkimiyet-i Milliye’ye”

Cumhuriyetimizin 100. yılında, İş Sanat, özel projelerinden birini daha izleyicileriyle buluşturdu.

Harp coğrafyacısı, yazar Dr. Selim Erdoğan’ın sunduğu, İş Sanat tarafından Türk Tarih Kurumu’nun katkılarıyla hazırlanan “Ey Vatan! Kuvayi Milliye’den Hâkimiyet-i Milliye’ye” başlıklı video serisi İş Sanat Youtube kanalında izlenebilir.

Milli Mücadele ne zaman başladı? Mustafa Kemal Paşa'nın işgallere tepkisi ne oldu? İnönü Zaferi'yle neler değişti? Sakarya Nehri neden cephe hattı olarak belirlendi? İstiklal Harbi 9 Eylül'de sonlandı mı? Milli Mücadele’ye dair pek çok konunun ele alınacağı programda, deneyimli sunucu Gülay Afşar’ın ses verdiği soruları Dr. Selim Erdoğan yanıtlıyor.

İhsan Yılmaz ile Koyu Sohbet İş Sanat’ın YouTube kanalında

İş Sanat’ın yepyeni programı Koyu Sohbet, gazeteci İhsan Yılmaz’ın ev sahipliğinde devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında ülkemizde, müzik, plastik sanatlar, sinema, resim, müzecilik, mimari ve arkeoloji gibi birçok kültür ve sanat alanında atılan adımların ve gelişiminin konuşulacağı programda Yılmaz, Ercan Kesal, Doğan Hızlan, Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Murat Genim gibi alanında uzman isimleri ağırlıyor. İhsan Yılmaz ile Koyu Sohbet her hafta çarşamba günü ücretsiz olarak seyircisiyle İş Sanat’ın YouTube kanalında buluşuyor.

“Heykelin Sözü” İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında kaybettiğimiz usta heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Çok yönlü sanatçı Bugay’ın “Heykelin Sözü” sergisinde, heykellerinin yanı sıra ahşap, metal, döküm, tel gibi materyallerden tasarlanan kuklalar, maskeler, el aletleri, oyuncak, biblo gibi farklı türde eserleri yer alıyor.

Ankara Sanat Galerisi Beril Anılanmert’in eserlerine ev sahipliği yapıyor

Ankara Ulus’ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi, Beril Anılanmert’in “Seyir Defteri” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Farklı tekniklerdeki seramik formları ile tanınan Anılanmert’in ücretsiz izlenebilen “Seyir Defteri”nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son zamanlarda ürettiği yeni eserleri, pentür karakterindeki karolar ve enstalasyonlar da yer alıyor.

İş Sanat’ta Şubat Ayı

6 Şubat Pazartesi, 20.30

Parlayan Yıldızlar

Şule Berna Kontaş (çello)

Kağan Berişa (korno)

8 Şubat Çarşamba, 20.30

Tallinn Oda Orkestrası

Tõnu Kaljuste şef

10 Şubat Cuma, 20.30

Salvatore Adamo

13 Şubat Pazartesi, 20.30

“Gurbet Yavrum Garba Düşmektir”

Cemal Süreya Şiir Dinletisi

19 Şubat Pazar, 15.00

Robot Pinokyo

27 Şubat Pazartesi, 20.30

Parlayan Yıldızlar

Nilsu Öztaş (obua)

Adasu Sılay (flüt)

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