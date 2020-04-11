Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen dünyaca ünlü Burning Man Festivali'nin de koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Açıklamada katılımcıların ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla etkinliği iptal etme kararı alındığı belirtildi.

30 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı ifade edildi.

1986 yılından beri düzenlenen etkinliği iptal edilirken organizatörler Burning Man 2020'yi sanal ortamda gerçekleştirme kararı aldı.

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