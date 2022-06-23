Dünyaca ünlü Brezilyalı uyuşturucu baronu Budapeşte'de yakalandı

Dünyanın önde gelen uyuşturucu baronlarından Brezilyalı Sergio Roberto de Carvalho uluslararası bir polis operasyonu sonucu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yakalandı.

"Brezilya'nın Escobar'ı" lakabıyla tanınan ünlü uyuşturucu kaçakçısının, kokain trafiğini son zamanlarda sahte kimlikle yerleştiği Budapeşte üzerinden yönettiği de ortaya çıktı.

Sergio Roberto de Carvalho, beş kıtada aynı anda organize edilen çok gizli ve uluslararası bir polis operasyonu sonucu yakalandığında, Budapeşte'de bir kafede kahvaltı ediyordu.

Özel operasyon timinden mafya liderliğine

Sergio Roberto de Carvalho, bir zamanlar Brezilya ordusunda özel operasyonlarda albay rütbesiyle görev yapan eski bir subay. Uzun bir dönem ülkesinde suçla mücadelede yer alan De Carvalho, daha sonra mafya bağlantıları üzerinden Brezilya'nın en büyük uyuşturucu şebekesini kurmakla itham ediliyor.

De Carvalho'nun yönettiği ağırlıkla Brezilya üzerinden süren uyuşturucu trafiği kanallarıyla 2017-2021 yılları arasında dünya ülkelerine Latin Amerika kökenli 45 ton kokain gönderildiği tahmin ediliyor.

Adının uyuşturucu lideri olarak anılmaya başlanmasının ardından Brezilya'da izini kaybettiren De Carvalho 2020 yılında yeniden İspanya'da ortaya çıkmıştı.

Bir operasyon esnasında İspanya polisinin ağına takılan, önce gözaltına alınan ve sonra serbest bırakılan Surinam vatandaşı Paul Wouter'in aslında Sergio Roberto de Carvalho olduğu Brezilya resmi makamları tarafından doğrulanınca Interpol bütün imkânlarını seferber ederek uyuşturucu baronu hakkında Avrupa'da tam bir sürek avı başlatmıştı.

Avrupa'da uyuşturucu baronu için sürek avı başlatılıyor

Bu dönemde De Carvalho'nun zaman zaman Ukrayna'da, Portekiz'de ve Dubai'de yaşadığına dair bazı ihbarlar alınmış olmakla birlikte uyuşturucu baronu bir türlü ele geçirilememişti.

Ardından derinleşen soruşturma, İnterpol'u De Carvalho'nun uluslararası kokain trafiğini yönettiği Budapeşte'ye yönlendirmişti.

Soruşturma De Carvalho'nun uyuşturucu ticaretinin Brezilya'nın Natal, Santos, Rio de Janeiro limanlarından Hollanda, Belçika, İspanya ve Portekiz limanlarına ya da Afrika ülkeleri üzerinden Dubai istikametine gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

"Operation Turf" adı verilen ve De Carvalho'nun ele geçirilmesiyle sonuçlanan uluslararası operasyon Brezilyalı uyuşturucu baronunun son iki yıl içinde Latin Amerika'dan dünyaya yönelik uyuşturucu trafiğini tamamen ele geçirdiğini de ortaya koyuyor.

Uyuşturucu ve kara para için özel uçak filosu kurmuş

Soruşturmanın ortaya çıkardığı bir başka önemli ayrıntı da De Carvalho miktarı inanılmaz ölçülere ulaşan uyuşturucunun nakledilebilmesi için sivil yolcu ve kargo nakliyatı tabelası ardına gizlenen özel bir havayolları şirketi satın aldığını yolunda. De Carvalho'nun şebekesi bu şirketin uçaklarının yardımıyla hem uyuşturucu hem de bu yolla elde edilen nakit paraları taşımış.

De Carvalho'nun para trafiği Dubai'de kurulan bir şirket üzerinden idare edilmiş.

Operasyon kapsamında 163 konuta, 37 uçağa, 70 otomobile ve aramalarda ele geçen yüz milyonlarca Euro nakit paraya el konulmuş.

Yetkililer şebekenin şimdiye kadar ortaya çıkan boyutunun buz dağının ancak görünen kısmı olduğunu, soruşturmanın devam edeceğini söylüyorlar.