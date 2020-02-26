George Clooney'nin de aralarında bulunduğu bir konsorsiyum, İspanya ikinci liginde mücadele eden Malaga'ya talip oldu! İspanya basınında çıkan haberlere göre söz konusu konsorsiyum, Malaga'nın mevcut sahibi olan Katarlı Abdullah El-Thani'ye 36 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Milyarder Abdullah El-Thani ise Malaga için 100 milyon Euro'luk bir bedel talep etti!

2010 YILINDA SATIN ALMIŞTI

Katarlı Şeyh Abdullah El-Thani, o dönem La Liga'da mücadele eden Malaga'yı 2010 yılında satın almıştı. Reuters'ın haberine göre Abdullah El-Thani Malaga için 36 milyon Euro ödemişti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir şirketin sahibi olan Abdullah El-Thani'nin 30'dan fazla ülkede yatırımları ve 3 binin üzerinde çalışanı olduğu belirtiliyor.