Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak
Türkiye'de ilk kez yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası heyecanı yarın Antalya'da başlayacak
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EXPO 2016 alanında düzenlenecek organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu, kürsüye çıkmak ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele verecek.
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20 kilometre mücadelesinde 90'ı kadın toplam 198 sporcu, 20 yaş altı kategorisi 10 kilometrede ise 50'si kadın toplam 106 sporcu yer alacak.
Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından ilk kez bu şampiyonada düzenlenecek MIX bayrak yarışında ise 127 sporcu ter dökecek.
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Paris 2024'e yaklaşık 80 kota verilecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal, Emine Ceylan, Elif Nur Özbey, Selin Çadır, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram, Diyar Bayram, Harun Bilir, Tülin Ek, Esma Öztekin, Şerife Berra Güven, Mehmet Güngör, Şeyhmus Çapat ve İlhan Gövce temsil edecek.
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Önde gelen isimleri katılacak
Türkiye'de ilk defa düzenlenen şampiyonada önemli sporcular madalya almak için mücadele edecek.
Olimpiyat şampiyonları İtalya'dan Antonella Palmisano ve Massimo Stano ile Polonya'dan Dawid Tomala, bu yarışın iddialı isimleri arasında yer alıyor.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 ve 35 kilometrede çifte şampiyonluk kazanan İspanyol Alvaro Martin ile Maria Perez de Antalya'da kürsüye en yakın isimler arasında gösteriliyor.
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Tokyo Olimpiyatları'nın madalyalı sporcuları Kolombiyalı Lorena Arenas, Kanadalı Evan Dunfee, Alman Jonathan Hilbert, Japon Koki Ikeda ve Çinli Liu Hong'un yanı sıra 2023 Dünya Şampiyonası'nın madalyalı sporcuları Brezilyalı Caio Bonfim, Japon Masatora Kawano ve Avustralyalı Jemima Montag da listedeki önemli isimler arasında bulunuyor.
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İsveçli Perseus Karlstrom, Ekvadorlu Brian Pintado, Alman Christopher Linke, Japon Ryo Hamanishi ve İspanyol Paul McGrath da Antalya'da mücadele edecek.
Türkiye'nin kadrosunda ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan Meryem Bekmez, dünya dördüncüsü Salih Kokmaz ve 20 yaş altı dünya şampiyonu Mazlum Demir de bulunuyor.
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1961'den bu yana yapılıyor
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından organize edilen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, ilk kez 1961'de düzenlendi.
Başlangıçta ilk yapıldığı şehrin adıyla "Lugano Kupası", daha sonra 2016'ya kadar "Dünya Yürüyüş Kupası" olarak anılan organizasyon iki yılda bir yapılıyor.
Şampiyona en çok İtalya ve Almanya'da (4) düzenlenirken, bu ülkeleri İspanya ve Çin (3) takip etti.
Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın düzenlendiği ülke ve şehirler şöyle:
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Atletler çöp topladı
Organizasyon öncesi Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak Türk ve yabancı atletler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldi. Konyaaltı sahilinde çöp toplayan atletler, temiz bir toplum için herkese mesaj verdi.
Organizasyona ayrıca WA Sürdürülebilirlik Sorumlusu Bob Ramsak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Başkanı Fatih Çintimar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri ve Antalya Gençlik Merkezi yetkilileri ve çocuklar katıldı.
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Çintimar ve medya mensupları EXPO'da buluştu
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun düzenleneceği EXPO 2016'da medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını aktaran Çintimar, şunları kaydetti:
"Bu yarışmanın en önemli özelliği en fazla olimpiyat kotası veren yarışma olması. Ferdi kotalarla beraber toplamda 80'e yakın kota hedefliyoruz. Yaklaşık 1600 akrediteyle dünyanın her yerinden katılım sağlanacak. Pazar günü dünya şöleni yaşayacağız. İki sporcu rekor hedefliyor. Ülkemizde ilk defa açık alan Dünya Yürüyüş Şampiyonası düzenlenecek. MIX Bayrak Takımı'nda ilk 6'yı hedefliyoruz. Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz bayrak takımında yarışacaklar. Sporcularımız, olimpiyat kotası için yarışacak. Hedef, 6 yürüyüşçü sporcuyla ülkemizi Paris'te temsil edebilmek."
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BASIN TOPLANTISI YAPILDI
Antalya'da yarın yapılacak Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.
Dokuma Park'taki toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi (CEO) Jon Ridgeon, organizasyonun elçisi dünya ve olimpiyat şampiyonu Robert Korzeniowsk, milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz ile diğer ilgililer katıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, programdaki konuşmasında, Antalya'nın son dönemde çok sayıda turizm ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirtti.
Antalya'nın organizasyona ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını aktaran Şahin, "Sporların atası olan atletizm organizasyonunu yarın Antalya'mızda yapılacak. Hem Antalya hem de Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Ev sahipliği için büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Böyle önemli ve büyük bir organizasyonun Antalya'da yapılmasını karar veren Dünya Atletizm Birliğine teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu hayata geçiren, büyük emek veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm Antalyalıları şampiyonaya davet ediyorum." diye konuştu.
Fatih Çintimar: "Yürüyüş adına dünyada bir tarih yazılıyor"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın, olimpiyatlara en fazla kota veren organizasyon olduğunu ifade etti.
Bu organizasyonu Türkiye'de düzenlemenin büyük bir onur olduğunu aktaran Çintimar, "Yürüyüş adına dünyada bir tarih yazılıyor. Bu tarihi dünya atletizmiyle birlikte Antalya'da yazacağız. Bu organizasyonu bize veren ve destek olan dünya atletizm ailesine teşekkür ediyorum." dedi.
Çintimar, Türkiye'nin çok büyük organizasyonlar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük olimpiyat kotası dağıtan organizasyonu olacak. Bunun başında olmaktan, bu ipi göğüslemekten son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporcularımız, umarım ülkemizde yaptığımız bu organizasyonda madalyalarla bunu taçlandırır. 25 takımın 23'ü kota alacak. Takım olarak Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'le yarışacağız. Salih ve Meryem'in takım kotası alması bize üç kota kazandıracak. Bunun dışında 20 kilometre kadın ve erkeklerde de Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Ayşe Tekdal, Şahin Şenoduncu ve Kader Dost sporcularımız yarışacak. Burada da inşallah kotalarını alarak olimpiyat yolunda ilerleyecekler. Hedefimiz buradan en az 5 kotayla ayrılabilmektir."
Ridgeon: "İlk defa büyük bir şampiyonada MIX bayrak yarışını göreceğiz"
WA Üst Yöneticisi Jon Ridgeon da şampiyonaya destek veren Türkiye Atletizm Federasyonu ile Antalya şehrine teşekkür etti.
Organizasyonun sporcular için önemli olduğuna dikkati çeken Ridgeon, "Bu yıl ekstra önemli çünkü bu yarış Paris 2024'e kota verecek. İlk defa büyük bir şampiyonada MIX bayrak yarışını da göreceğiz. Olimpiyata tanıtımı da ilk defa buradan yapacağız. Hepimiz bu yeni branşı görmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyanın en başarılı yürüyüşçülerini burada göreceğiz. Geçen yıl madalya kazanan 10 madalya sahibinin 9'u burada. Yarın üst düzey bir yarış izleyeceğiz." şeklinde konuştu.
Salih Korkmaz: "Umarım güzel sonuçlar alırız"
Milli atlet Salih Korkmaz, güçlü bir takıma sahip olduklarını dile getirerek, "Umarım güzel sonuçlar alırız." ifadesini kullandı.
Milli atlet Meryem Bekmez de organizasyonun Antalya'da düzenleneceği için mutlu olduğunu anlatarak, "Ülkem adına tüm sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Organizasyonun elçisi dünya ve olimpiyat şampiyonu Robert Korzeniowsk ise "Kariyerimi bırakalı 20 yıl oldu. Atletizmin geldiği noktadan çok mutluyum. Yarın Paris 2024 için kota alacak sporcuları izlemekten keyif alacağım." değerlendirmesini yaptı.