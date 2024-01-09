9 OCAK DÜNYA YENİ KELİME ÖĞRENME GÜNÜ'NÜN AMACI NEDİR?

Bu özel gün, insanları yeni kelimeler keşfetmeye teşvik eder, kelime oyunları oynamaya, dil kaynaklarını incelemeye ve kelimeleri günlük konuşma ve yazılarında kullanmaya teşvik eder. İnsanlar, yeni kelimelerin anlamlarını öğrenerek, dilin zenginliğini ve ifade gücünü keşfedebilirler. Bu gün aynı zamanda dilbilim ve yazı konularında farkındalık yaratmak için de bir platform sağlar.