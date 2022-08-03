"Dünya yeni bir savaşa yakın mı?" Kremlin'den yanıt!

Son dakika: "Dünya yeni bir savaşa yakın mı?" Kremlin'den yanıt!

HABERTURK.COM / Reuters

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, ABD ile Çin arasındaki tansiyonu yükseltirken Kremlin ziyarete ilişkin açıklama geldi.

Bir gazetecinin "Dünya yeni bir savaşa yakın mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, o kelimeyi kullanmayı tercih etmediğini, ancak bu ziyaretin "provokasyon" olduğunu söyledi. Peskov, ziyaretin küçümsenmemesi gerektiğini altını çizdi.

Ayrıca Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yakın gelecekte bir görüşmenin planlamadığını belirtti.

Diğer yandan, Pelosi Tayvan'dan ayrıldı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.