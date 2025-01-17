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        Haberler Bilgi Ekonomi Dünya Varlık Yönetim halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri, BIST kodu, hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanımı

        Dünya Varlık Yönetim halka arz oluyor! İşte Dünya Varlık Yönetim tüm halka arz detayları

        Dünya Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor. 65 milyon 200 bin lot dağıtacak firma 'DNYVA' kodu ile borsada işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun yüzde 75'i tahsisli gecikmiş alacak için kalan yüzde 25'i ise finansal borçların ödenmesi için kullanılacak. İşte, Dünya Varlık Yönetim hisse fiyatı ve diğer detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:19
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        • 1

          Dünya Varlık Yönetim; yüzde 35,96 halka arz açıklığı ve 3 milyar TL büyüklük ile halka arz oluyor. T1-T2 bakiyesinin kullanılmayacağı halka arzda 65 milyondan fazla lot dağıtılacak. Talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. İşte, Dünya Varlık Yönetim halka arz detayları...

        • 2

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse başı için belirlenen fiyat 38,44 TL oldu.

        • 3

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtım tablosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

        • 4

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 75'tahsisli gecikmiş alacak,

          Yüzde 25'i ise finansal borçların ödenmesi.

        • 5

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

          Firmanın talep toplayacağı tarih henüz netleşmedi.

        • 6

          DÜNYA VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın BIST işlem tarihi açıklanmadı.

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