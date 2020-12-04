Alman Corinne Wilsky, 5 Kasım günü, aracıyla dünya turuna çıktı. Arı yetiştiriciliğine merakı olan Wilsky, tur kapsamında geldiği Türkiye'de sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya’yı gezdi.
DHA'nın haberine göre ardından da Mersin’in Erdemli ilçesine gelen Wilsky, burada Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46'ncı Dünya Arıcılık Kongresi'nde 'Dünyanın En İyi Balı' ödülüne layık görülen balın üretildiği Torosların 2400 rakımında Eğriçayır Yaylası'ndaki tesisi gezdi. Wilsky, arı kovanı üzerine oturup, gitar çaldı.
Arı yetiştiriciliğini incelemek ve arıcılık konusunda bilgi edinmek için dünya turuna çıktığını söyleyen Corinne Wilsky, "Almanya’nın Leipzig şehrinden 5 Kasım’da dünya turuna çıktım. İlk olarak arıcılık hakkında geniş bilgi edinmek için Türkiye’ye geldim. Önce İstanbul, Edirne, Antalya ve ardından Mersin’e geldim. Erdemli’de dünyanın en iyi balının üretildiği, üretici ile tanışmak istedim ve Şahbaz Çay ile tanıştım. Oğlu Murat Çay ile birlikte çok güzel bir arıcılık faaliyeti yaptıklarını gördüm. Doğası, manzarası, denizi ve güneşi ile Erdemli çok güzel bir yer. Yeşil Toros Dağları'nın eteklerinde üretimi yapılan bal kovanlarını gezme fırsatı buldum. Dünya turumu tamamladığımda Almanya’da bulunan kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlara giderek burada öğrendiklerimi ve gördüklerimi onlara anlatacağım. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke" dedi.
ARICILIK HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Şahbaz Çay da "Misafirimize kendimize ait ve dünyanın en iyi balının üretiminin yapıldığı kovanları gezdirdik. Arıcılık ve bal üretimi hakkında bilgiler verdik. Arıcılık bizim için bir hayat biçimi oldu. Kendisine ziyaretinden dolayı ve kovan üzerine oturup gitar çaldığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Alman Wilsky, ziyaret sonrası bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!