DHA

Alman Corinne Wilsky, 5 Kasım günü, aracıyla dünya turuna çıktı. Arı yetiştiriciliğine merakı olan Wilsky, tur kapsamında geldiği Türkiye'de sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya’yı gezdi.

DHA'nın haberine göre ardından da Mersin’in Erdemli ilçesine gelen Wilsky, burada Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46'ncı Dünya Arıcılık Kongresi'nde 'Dünyanın En İyi Balı' ödülüne layık görülen balın üretildiği Torosların 2400 rakımında Eğriçayır Yaylası'ndaki tesisi gezdi. Wilsky, arı kovanı üzerine oturup, gitar çaldı.

Arı yetiştiriciliğini incelemek ve arıcılık konusunda bilgi edinmek için dünya turuna çıktığını söyleyen Corinne Wilsky, "Almanya’nın Leipzig şehrinden 5 Kasım’da dünya turuna çıktım. İlk olarak arıcılık hakkında geniş bilgi edinmek için Türkiye’ye geldim. Önce İstanbul, Edirne, Antalya ve ardından Mersin’e geldim. Erdemli’de dünyanın en iyi balının üretildiği, üretici ile tanışmak istedim ve Şahbaz Çay ile tanıştım. Oğlu Murat Çay ile birlikte çok güzel bir arıcılık faaliyeti yaptıklarını gördüm. Doğası, manzarası, denizi ve güneşi ile Erdemli çok güzel bir yer. Yeşil Toros Dağları'nın eteklerinde üretimi yapılan bal kovanlarını gezme fırsatı buldum. Dünya turumu tamamladığımda Almanya’da bulunan kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlara giderek burada öğrendiklerimi ve gördüklerimi onlara anlatacağım. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke" dedi.

ARICILIK HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Şahbaz Çay da "Misafirimize kendimize ait ve dünyanın en iyi balının üretiminin yapıldığı kovanları gezdirdik. Arıcılık ve bal üretimi hakkında bilgiler verdik. Arıcılık bizim için bir hayat biçimi oldu. Kendisine ziyaretinden dolayı ve kovan üzerine oturup gitar çaldığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Alman Wilsky, ziyaret sonrası bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.