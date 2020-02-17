17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kazakistan, inşası devam eden iş merkezleri, sosyal ve kültürel tesisleri ve beş yıldızlı otelleriyle Türkistan kentini dünya turizminin ilgi odağı yapmayı hedefliyor.
AA'nın haberine göre aynı adı taşıyan eyaletin başkenti olan Türkistan, Kazakistan'ın güneyinde Özbekistan sınırında yer alıyor.
Tarihi yaklaşık 1500 yıl önceye dayanan kentte 46 milletten 260 binden fazla kişi yaşıyor.
Kentin, 2018'de eyalet başkenti olmasıyla turizm ve ekonomisinde yaşanan hızlı büyüme dikkati çekiyor.
Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi de dahil kutsal ve tarihi birçok yapıya ev sahipliği yapan Türkistan, bu yönüyle de kültür turizminin önemli rotaları arasında kabul ediliyor.
ALTYAPI'YA 1,4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Türkistan'ı yılda ortalama 1 milyon turist ziyaret ediyor. 2025'e kadar bu sayının 5 milyona çıkarılması hedefleniyor.
Şehirde uluslararası havalimanı, Türk Halkları Müzesi, Kazak Hanları ve Kahramanları Merkezi, Gençler Sarayı, Hoca Ahmet Yesevi Mini Müzesi, beş yıldızlı oteller ve diğer sosyal ve kültürel tesislerin inşası sürüyor.
Kentin altyapısına 2019-2020 döneminde 1,4 milyar dolarlık yatırım yapılması bekleniyor.
TÜRKİSTAN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NI YDA İNŞA EDİYOR
Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Türkistan'ın inşa sürecinde Türk firmaları da yer alıyor.
YDA Holding, 120 milyon dolarlık yatırımla Türkistan Uluslararası Havalimanı'nı inşa ediyor. Bölgesel bir öneme sahip havalimanı, Sovyet döneminden bu yana Kazakistan'da ilk kez sıfırdan yapılan bir havalimanı olmasıyla dikkati çekiyor. Havalimanından ilk uçuşun 2021'de yapılacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca Türk firmaları tarafından başlanan beş yıldızlı otel, turistik tesis inşatlarının da bu yıl tamamlanması planlanıyor.
Türkistan'da 1992'de Kazakistan ile Türkiye arasında kurulan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, düzenlediği çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle kentin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesine katkı sağlıyor.
Türkistan ayrıca Türk dünyası bilim adamları ve sanatçılarının buluştuğu çeşitli bilimsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Eski İpek Yolu güzergahında yer alan kentten geçen uluslararası demir ve kara yolları, Türkistan'ın stratejik önemini artırıyor.
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