ENKA Kültür Sanat, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününe özel, Çiğdem Erken ve orkestrasının yanı sıra çok sayıda tiyatrocunun eşlik ettiği özel bir gece düzenledi.

Bu yıl 5'inci kez tiyatro severleri bir araya getiren 'Sahnelerden Aşk Şarkıları' adlı etkinlikte sahneye Fırat Tanış, Celil Nalçakan, Devrim Yakut, Gonca Vuslateri, Doğan Duru, Salih Bademci, Tolga Tekin, Nuri Harun Ateş ve Birce Akalay çıktı.

Tiyatro ve müziğin ruhunun buluştuğu gece, tüm sanatçılarla birlikte seyircilerin hep bir ağızdan söylediği 'Lüküs Hayat' performansıyla sona erdi.