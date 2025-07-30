Dünya tarihinin en büyük depremleri: Bu zamana kadar meydana gelen en büyük depremler ne zaman, nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?

RUSYA - 30 TEMMUZ 2025

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, Türkiye saati ile (TSİ) 02.24'te 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. İlk tsunami dalgası Japonya'ya ulaştı.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka'daki depremin 8,7 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.