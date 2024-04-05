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        Haberler Yaşam Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde SemtPati Vakfı’ndan iş dünyasına çağrı

        Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde SemtPati Vakfı’ndan iş dünyasına çağrı

        Sokak hayvanlarının insanlarla uyum, sevgi ve güven içinde yaşadıkları bir dünya yaratmak ve hak ettikleri sevgi ve saygıyı görmelerini sağlamak amacıyla kurulan SemtPati Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle iş dünyasını sahipsiz köpekler için harekete geçmeye davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 17:17 Güncelleme: 05.04.2024 - 17:17
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        SemtPati Vakfı'ndan iş dünyasına çağrı
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        SemtPati Vakfı’nın kurucusu İpek Kıraç, İstanbul Gönüllüleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri Sahiplen İstanbul projesi kapsamında bugüne kadar farklı ölçeklerdeki pek çok şirket ve kurumun köpek sahiplendiğini iletti.

        Bu modelin sokakta hayatta kalma şansı olmayan köpekler için nihai bir kurtuluş olduğuna dikkat çekti.

        İpek Kıraç sahiplenilen köpeklerden bazılarının şirketlerin maskotu olduğunu, bazılarının ise geceleri fabrika arazisini koruma görevi üstlendiğini söyleyerek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

        “Şirketlerde çalışan binlerce kişi bir köpekle belki hayatında ilk kez bağ kurdu. Şirketlerden aldığımız geri dönüşlerde bizi en mutlu eden şeylerden biri, çalışanlarının bu köpeklerle kurmuş olduğu muazzam bağın, hayatlarının geri kalanında da pozitif dönüşüme yol açması. Bu proje sayesinde köpek dostlarımız yalnızca ömürlük bir yuvaya kavuşmakla kalmıyor, aynı zamanda insanlarla kurdukları bağlar sayesinde bir dönüşüme de vesile oluyorlar.

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        “Eskiden sokakta bir köpekle karşılaştığımda yolumu değiştirirdim. Şimdi mahallede bir köpeğin başına bir şey geldiğinde yardımcı olmam için beni arıyorlar.”

        “Onlar ofise geldiğinden beri en büyük neşe kaynağımız oldular. Öğle arasında koşarak yanlarına gidip onlarla zaman geçirdiğimde bütün stresim geride kalıyor.”

        “Onunla şirkette tanışıp zaman geçirdikten sonra ben de barınaktan bir köpek sahiplendim. Eğer o şirkete gelmemiş olsaydı, bir köpekle birlikte yaşamaya cesaret edemezdim.”

        “Gece güvenliğinden ben sorumluyum. Artık akşamları tesisin etrafında can dostumla birlikte turluyoruz. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum.”

        “Çocukluğumdan beri köpeklerden çok korkardım. Aslında onları hiç tanımıyormuşum. Şimdi gördüğüm her köpeğe korkmadan yaklaşabiliyorum.”

        Bunlar şirketlerden gelen ve bizi çok mutlu eden olumlu geri bildirimlerinin sadece birkaçı. Proje kapsamında şirketler, Semtpati Vakfı’nın rehberliğinde yaşam alanları oluşturuyor ve işletmenin kapasitesine göre belirlenen sayıda köpeği resmi olarak sahipleniyor. Aynı yaşam alanını paylaşacak köpekler birbirleriyle uyumlu yaşayabilecek köpekler arasından dikkatle seçiliyor.”

        Sahiplendirilen köpeklerden en az bir tanesinin engelli köpek olmasının hedeflendiğini söyleyen Kıraç, köpeklerin günlük rutin bakım sorumluluğunu üstlenecek çalışanlara gerekli eğitimin Semtpati Vakfı tarafından sağlandığını belirtti.

        İpek Kıraç “Projemiz hakkında bilgi almak ve tesislerini yuvaya dönüştürmek isteyen tüm kurumları SemtPati Vakfı’yla iletişime geçmeye davet ediyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

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        #dünya sokak hayvanları günü
        #SemtPati Vakfı
        #İpek Kıraç
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