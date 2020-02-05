05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Yasemin Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşar Doğu Turnuvası'nı başarılı şekilde tamamlayarak şampiyon olduklarını söyledi.
İtalya'da 10-16 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için hedefler koyduklarını belirten Yasemin Adar, "Eminim ki İtalya'da bizim için çok başarılı bir turnuva olacak. Geçmiş yıllarda Avrupa şampiyonalarında takım halinde üçüncülüklerimiz oldu, inşallah bu yıl takım olarak Avrupa şampiyonu oluruz. Dört yıldır üst üste Avrupa şampiyonu oldum, inşallah beşinci kez şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalyayı getiririm." diye konuştu.
"BENİM VE EKİBİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL"
Yasemin Adar, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda başarılı olmak için çok çalıştığını ifade etti.
2016 Olimpiyatları'nda ancak 8'inci olabildiğini anımsatan Yasemin Adar, şunları kaydetti:
"Benim ve ekibimiz için çok önemli bir yıl. Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar için kalifikasyona katılıp kotayı almak istiyorum. Heyecanlıyım çünkü her sporcunun görmek istediği, hayalini kurduğu bir organizasyon olimpiyatlar. Dört yılda bir yapılıyor. Bu da ister istemez bir heyecan oluşturuyor hepimizde. Sporun zirvesi dediğimiz yer olimpiyatlar. Olimpiyatlarda tarih yazmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne kadın güreşinde daha önce kazanılmamış bir madalyayı kazandırmak benim için gurur verici olacak. Hedefim tabii ki ilk üç ama gönlüm şampiyonluktan yana."
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