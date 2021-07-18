Dünya Şampiyonası'nı 10. bitirdik

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada mili takım, 9-10'unculuk klasman müsabakasında Belarus ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, Rotterdam kentinde oynanan maçta rakibine 25-20, 17-25, 13-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla şampiyonayı Belarus 9, Türkiye ise 10. sırada bitirdi.3