Dünya Sağlık Örgütü (WHO),2 çalışanında Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO),2 çalışanında korona virüsü tespit edildiğini doğruladı. WHO Sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ofisten ayrıldıktan sonra evde virüse yönelik belirtiler gösteren personelde Korona virüsü tespit edildi. Şuan tespit edilmiş 2 vakamız bulunuyor" ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS HANGİ YÜZEYDE NE KADAR CANLI KALIYOR?