18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden ülkelere koronavirüs mesajı geldi. Dünya Sağlık Örgütü, "Yangınla gözünüz bağlı mücadele edemezsiniz. Salgını, kimin enfekte olduğunu bilmezsek durduramayız. Bütün ülkelere net bir mesajımız var: Test test test. Korona şüphesi taşıyan her vakaya test uygulayın."
DSÖ'DEN "IBUPFREN KULLANMAYIN" ÖNERİSİ
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs şüphesi olanları uyardı. Ibupfren içeren ilaçların hastalığın seyrini kötüleştirdiğinden şüpheleniliyor. Bu nedenle Ibupfren yerine parasetamol kullanılması öneriliyor. DSÖ, dünyayı sarsan koronavirüs hakkında yeni bir açıklama yaptı. Cenevre'de konuşan örgüt sözcüsü, doktora gitmeden ilaç alan kişilerin Ibupfren yerine parasetamolü tercih etmelerini önerdi. Hali hazırda bu ilaçları kullanan kişilerin doktorlarına danışması gerektiğinin altını çizdi.
Sözcü, parasetamol kullanımına ilişkin açıklamada da bulundu. Önerilen doza uyulması gerektiğini
doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu söyledi.
"İYİLEŞME SÜRESİNİ 11 GÜNDEN 4 GÜNE İNDİRİYOR"
Bir diğer ilaç açıklaması ise Çin'den geldi. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Zhang Xinmin, favipiravir adlı antiviral ilacın hafif ve düzenli vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini açıkladı. Haber, Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı. Dünyanın gündemine oturan favipiravir Japonlar tarafından geliştilen bir ilaç. 2014'ten beri Japonya'da ve bazı ülkelerde satışta. Çinli yetkililere göre ilaç, koronavirüs tedavisinde fayda gösteriyor ve herhangi bir ters etkiye yol açmıyor. Yetkililer, bu verileri 80 vaka üzerinde yapılan bir klinik deneye dayandırıyor. Buna göre ilaç tedavi süresini düşürürken ateş süresini de ortalama 4 günden 2.5 güne indiriyor. Hastalığın iyileşen kişilerde ne gibi bir hasara yol açacağı ise henüz bilinmiyor.
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