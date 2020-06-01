Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıkları açıklamasına ilişkin, "Bunu sadece medyadan duyduk. DSÖ, mevcut iş birliğinin devam etmesini diliyor." dedi.
Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentindeki DSÖ merkezinde, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.
ABD Başkanı Trump'ın 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığı açıklamasına değinen Ghebreyesus'un, bu ülkeye övgülerde bulunması dikkati çekti.
Ghebreyesus, dünyanın uzun zamandır ABD hükümeti ve halkının "güçlü ve iş birliğine yatkın" tavrından faydalandığını belirtti.
Açıklamasında Trump'ın adını zikretmeyen Ghebreyesus, "ABD hükümeti ve halkı on yıllardır küresel sağlığa muazzam katkıda bulunmuştur ve bu tüm dünyada halk sağlığı alanında büyük fark oluşturmuştur. DSÖ mevcut iş birliğinin devam etmesini diliyor." diye konuştu.
Ghebreyesus, ABD yönetiminin DSÖ'ye henüz bir karar iletmediğine dikkati çekerek, "Haberi medyadan duydum. ABD ile bu konudaki tek iletişimimiz (Trump'ın) cuma günü düzenlediği basın duyurusuydu." ifadesini kullandı.
DSÖ mekanizmasında ABD'nin örgütten hangi yöntemle ayrılacağına ilişkin bir soruya ise Ghebreyesus yanıt vermedi.
ABD'DEKİ PROTESTOLARA İLİŞKİN KOVİD-19 UYARISI
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde başlayan protestoların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına etkilerine ilişkin bir soruyu ise Ghebreyesus yerine DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.
Kerkhove, protestolar esnasında yakın temasın Kovid-19 bulaşması riskini yükselteceği uyarısında bulunarak, dünyanın tüm bölgelerinde bu tür gösterilerde sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret etti.
TRUMP NE DEMİŞTİ?
29 Mayıs'ta, Çin yönetimine yönelik atılacak yeni adımları duyurmak için Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Çin'in DSÖ üzerinde mutlak bir hakimiyeti var. ABD, DSÖ'ye yılda neredeyse 450 milyon dolar fon sağlarken, Çin sadece 40 milyon dolar ödedi. DSÖ'den esaslı reformlar yapmasını istedik ancak onlar harekete geçmeyi reddetti. DSÖ, oldukça ihtiyaç duyulan reformları yapmadığı için biz de bugün DSÖ ile ilişkimizi sonlandırıyoruz. Bu örgüte sağlanan fonları, hak eden acil küresel sağlık durumlarına aktaracağız." ifadelerini kullanmıştı.
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