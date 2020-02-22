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Şu ana kadar toplam 2360 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının hızlı bir şekilde Çin dışına yayılması Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) de kaygıya neden oldu.

İran ve Lübnan'da görülen vakalar ve ölümlerin ardından açıklama yapan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının kritik bir eşikte olduğunu belirtti.

Tedros, "Fırsat penceresi daralıyor. Pencere tamamen kapanmadan hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu salgın her yöne gidebilir" diyen Tedros, "Eğer doğru şeyi yaparsak, bu salgından kaçınabiliriz. Ama eğer fırsatı elimizden kaçırırsak, elimizde çok ciddi bir problem olur" şeklinde konuştu.

Tedros ayrıca yeni ortaya çıkan koronavirüs vakalarında hiçbir salgınsal bağ olmamasının endişe verici olduğunu söyledi. Bilindiği üzere başta İran'da görülen vakalarda olmak üzere yeni ortaya çıkan vakalarda kişilerin daha önce Çin'e seyahat etmediği ve koronavirüs bulaşan herhangi bir kişiyle temas halinde olmadığı ortaya çıkarılmıştı.

Son günlerde salgının en hızlı ilerlediği ülkelerden biri olan İran'da şu ana kadar 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam 27 kişide koronavirüs tespit edildi.