Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO),Afrika özelinde koronavirüs verileri üzerinde yapılan incelemenin, "farklı bir seyre" işaret ettiğini açıkladı.
54 ülkeden alınan verilere göre, Cumartesi günü itibarıyla 103 bin 933 tespit edilmiş koronavirüs vakası bulunuyor.
Can kaybı ise bugün itibariyla 3 bin 183.
Bu veriler, kıta için öngörülen felaket senaryosunun gerisinde olunduğunu ortaya koyuyor.
WHO, elde edilen veriler üzerinden yaptığı "farklı gidişat" ifadesine ek olarak şu değerlendirmeyi de yapıyor:
"Afrika'da vaka sayıları dünyanın diğer bölgelerinde görüldüğü gibi katlanarak çoğalmadı, yüksek ölüm verileri kaydedilmedi"
100 bin vaka özelinde, Avrupa'da beş bine yakın ölüm kaydedilirken, Afrika'da bu veri üç bin civarında.
Yapılan değerlendirmeler, Afrika'nın en genç nüfusa sahip olan kıta olmasının, salgının etkileri noktasında, olumlu sonuçlar elde edilmesinde rol oynadığını ortaya koyuyor.
Kıtanın yüzde 60'ı 25 yaşın altında.
Avrupa genelinde kaydedilen ölümlerin yüzde 95'i, 60 yaşın üzerindeki kişileri kapsıyor.
Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, "Covid-19 Afrika'ya yumuşak bir şekilde indi. Başka bölgeleri kırıp geçiren virüs ölümleri Afrika'da farklı bir seyir izliyor" dedi. Moeti, yine de rehavete karşı uyarıda bulunurken "Kıtadaki sağlık sistemleri kırılgan ve ani bir vaka artışıyla baş edemez durumda" dedi.
WHO: Son 24 saatte dünyada koronavirüs vaka sayısı 106 bin, bu en yüksek günlük sayı
Afrika koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele edebilir?
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