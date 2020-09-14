Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde Covid-19 vakalarında günlük artışın 307 bin 930 ile rekor sayıya ulaştığını açıkladı.
WHO tarafından yapılan açıklamaya göre dünya genelinde son 24 saat içinde 307 bin 930 yeni vaka ile günlük Covid-19 vaka sayısında rekor artış yaşandığı ve toplam vaka sayısının 28 milyon 637 bin 952’ye yükseldiği bildirildi. WHO, son 24 saat içinde dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 5 bin 537 hastanın hayatını kaybettiğini ve toplam ölüm sayısının 917 bin 417’ye çıktığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre dünya genelinde en yüksek hastaya sahip bölgelerin başında Güney ve Kuzey Amerika son 24 saat içinde 132 bin 464'ü yeni, toplamda 14 milyondan fazla hasta ile birinci sırada, Güneydoğu Asya 101 bin 119'u yeni, toplamda 5 milyondan fazla hasta ile ikinci sırada ve Avrupa ülkeleri ise toplamda 4 milyon 769 bin 494 vak'a ile üçüncü sırada geliyor.
Dünyayı etkileyen virüs ilk olarak Çinli yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü’ne 2019 yılında Çin'in Wuhan şehrinde yeni tip bir zatürre virüsü ile karşılaştığını bildirmesi ile ortaya çıkmıştı. WHO, virüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından dünya genelinde pandemi ilan etmiş ve virüsü, Covid-19 yani yeni tip korona virüs olarak adlandırmıştı.
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