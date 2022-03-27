'Dünya Saati' etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) çağrısıyla düzenlenen ''Dünya Saati'' etkinliğinin Türkiye ayağında FSM Köprüsü'nün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü.

AA'nın haberine göre; Türkiye'den bireysel olarak etkinliğe katılarak bir saatliğine ışıklarını kapatanlar, sosyal medya hesaplarından #BirlikteMümkün etiketiyle paylaşımlar yaparak kampanyaya destek oldu.