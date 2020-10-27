Dünya rekoru denemesinde ölümden döndü

DHA

John Bream adlı paraşütçü, İngiltere'de helikopterle 40 metreden atlama rekorunu kırmaya çalışırken, ölümden döndü.

DHA'nın haberine göre sert bir şekilde suya düşerek, hastaneye kaldırılan Bream’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Bream, “Atlama tekniğiniz iyi değilse, suya çarptığınız anda ikiye bölünebilirsiniz. Atlayışı başardığım için mutluyum. Bunu uzun zamandır istiyordum. Suya ilk bacaklarınız giriş yapmalı. Aksi takdirde boynunuz bile kırılabilir” ifadelerini kullandı.

Bream''ın rekor denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.