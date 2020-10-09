Dünya Posta Birliği 146 yaşında

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde posta teşkilatlarının öneminin daha çok anlaşıldığını belirterek, "Pandemi döneminde tüm zorluklara rağmen kesintisiz olarak hizmetlerine devam eden ve insanların yardımına koşan dünyadaki bütün posta teşkilatlarını kutluyorum." dedi.
Gülten, 9 Ekim Dünya Posta Günü ve Dünya Posta Birliğinin 146'ncı yaşı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT AŞ olarak büyük katkı sağladıkları posta sektörünün, insanlığın iletişim tarihi açısından ciddi önem taşıdığını söyledi.
Dünya Posta Birliğinin, tarih boyunca tüm insanlık için hayati önemi olan posta hizmetleri alanında global düzeyde kuralların belirlenmesi zorunluluğunun sonucu olarak 9 Ekim 1874'te kurulduğunu dile getiren Gülten, Birliğin, 146 yıldır posta hizmetlerinin tüm dünyada ortak standartlar çerçevesinde gelişimini sağlayarak, aslında her anlamda uluslararası iş birliği ve kalkınmaya aracılık ettiğini bildirdi.
Birliğin, posta hizmetlerinin tüm dünyada tek bir ağ gibi işlemesini sağlayan ve bu eşsiz ağı oluşturan 192 ülkeyi bir araya getiren küresel iş birliği platformu olarak stratejik bir misyon üstlendiğini söyleyen Gülten, "Dünya Posta Birliğinin kuruluş yıl dönümünde kutlanan Dünya Posta Günü de iletişim tarihi açısından büyük önem taşıyor. İletişim metotlarına öncülük eden sektörümüz, bugün de insanların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor." diye konuştu.
Gülten, pandemi döneminde posta teşkilatlarının öneminin daha çok anlaşıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu zor dönemde her yere ulaşan hizmet ağı ve fedakar çalışanlarıyla hizmet sunan, insanların yardımına koşan dünyadaki bütün posta teşkilatlarını kutluyorum. Posta sektörüne hizmet veren, varlığını ve gelişimini sürdürmesine katkıda bulunan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin 9 Ekim Dünya Posta Günü kutlu olsun."
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