"Dünya Ortak Evimiz" kitabı okuyucuyla buluşuyor

Türkiye ve farklı ülkelerden birçok ünlü isim ve çevreci girişimleriyle farkındalık oluşturmuş yazar, sporcu, sanatçı ve şef ile uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Dünya Ortak Evimiz" adıyla yayımlanacak kitap için çevreye ilişkin yaşam tecrübelerini kaleme aldı.
İnsanlığı yaşanabilir bir dünya için harekete geçmeye davet eden isimler, hikayelerinde deniz ve okyanusların temizliğinden yaban hayatının korunmasına, sürdürülebilir modadan atıksız mutfak kültürüne kadar pek çok farklı konuya dikkati çekti.
Kişisel çevrecilik hikayesini, kitabın "Ağacın Hikayesi Böyle Bitmesin" bölümünde aktaran Emine Erdoğan, doğa ile iç içe geçirdiği çocukluğunun bugünkü çevre duyarlılığına dönüşme sürecini anlattı.
İKLİM ELÇİSİ GENÇLER DE TANITIMA KATILACAK
"Dünya Ortak Evimiz" kitabının tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi bahçesinde, İklim Elçisi gençlerin de katılımıyla yarın yapılacak. Kitap aynı gün Turkuvaz Yayınları'ndan satışa çıkacak.
Kitabın tüm geliri, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın kitap için özel oluşturacağı "Yanan Ormanları Yeniden Ağaçlandırma Fonu"na bağışlanacak.
KİTAPTA HİKAYESİNİ ANLATAN İSİMLER
Emine Erdoğan'ın çevre çalışmalarına ilham veren bireysel hikayesini ilk kez kaleme aldığı kitapta yazıları bulunan isimler şunlar:
"BM HABİTAT Başkanı Maimunah Mohd Sharif, UNDP Temsilcisi Claudio Tomasi, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpinar, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Çevre Ahlakı kitabı yazarı Huriye Martı, milli sporcu serbest dalgıç Şahika Ercümen, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, tohum girişimcisi Ayten Çöl, doğa koruma bilimcisi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, görsel sanatçı Deniz Sağdıç, gazeteci Güven İslamoğlu, çiftçi Halil Halaç, yazar İbrahim Abdul-Matin, Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık,
Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Green Faith Başkanı Nana Firman, girişimci Nardane Kuşçu, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu, sanatçı Nil Karaibrahimgil, çevrebilimci Prof. Dr. Nilgün Cılız, gıda atık yönetimi şirketi kurucusu Olcay Silahlı, eğitim tasarımcısı Sümeyye Ceylan, şef Şemsa Denizsel, sürdürülebilir tasarımcı Gönül Paksoy."
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