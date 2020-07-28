Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin IKBY Şube Başkanı'ndan Ayasofya desteği

İslam alimlerinden Pencivini, AA muhabirine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, 24 Temmuz'da da ilk cuma namazının kılınması ve ardından bazı ülkelerin tepkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ayasofya'nın uzun yıllardan sonra yeniden ibadete açılmasının sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir durum ve tepkilerin haksız olduğunu belirten Pencivini, "Bu durum, Türk milleti ve hükümetinin iradesidir. Türkiye dışında kimsenin tepki göstermeye hakkı yoktur." değerlendirmesini yaptı.
"Ehl-i beyte tabi olanlar, büyük fetih zahmeti ile alınıp Allah'a takdim edilen bir caminin yeniden ibadete açılmasından tabii ki de mutlu olacaktır." diyen Pencivini, "Yüzü Moskova ve Washington'a dönük olan da elbette rahatsız olacaktır." ifadelerini kullandı.
Roma, Atina ve Papa'nın Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösterme hakkının bulunmadığını belirten Pencivini, "Birçok ülkede yüzlerce cami yıkılıp başka meskenlere dönüştürüldü. Türkiye'yi topa tutup eleştirenler ilk önce camileri bar ve gettolara dönüştürenlere baksın." yanıtını verdi.
Dünyada özellikle Avrupa ülkelerindeki yüzlerce caminin değişen statüsüne değinen Kürt din adamı Pencivini, "Macaristan, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Sırbistan, Bosna'da binlerce camimiz işgal edilip bara dönüştürüldü. Bunun yanında mezhep savaşı nedeniyle Irak'ta yüzlerce camimiz yıkıldı. Eğer demokrasi ve adaleti seven birisi varsa, bu saydıklarıma öfkelenmeli." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili bir açıklamasına dikkati çeken Pencivini, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, buranın herkese ait olduğunu belirtiyor. Kutsal mekan kimseye yasaklanmamıştır. Belgelere göre de Fatih Sultan Mehmet kendi parasıyla buraya satın aldı ve vakfetti." diye konuştu.
Pencivini, "Ayasofya'nın açılmasından memnun olmayan bir Müslüman varsa, Müslümanlığını sorgulamalıdır."dedi.
,Heman Hussein Yaseen
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