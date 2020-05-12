Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 önlemlerinin gevşetildiği yerlerde camiler de açılmalı

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Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerde salgında gerileme görülmesiyle birlikte sağlık makamlarının sağlık kurallarına uygun şekilde kalabalık grupların toplanmasına izin verdiği tüm ülke, kent, belde ve köylerde camilerin cuma, cemaat ve teravih namazları ile itikaf için açılması, bu yapılırken de gerekli sağlık tedbirlerinin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Müslümanların bu salgının sona ermesi adına Allah'a daha fazla dua ve ibadet etmek için camilere dönmeleri gerektiğini kaydeden Karadaği, camilerin kapasitesinin yüzde 30'u kadar kişinin içeriye alınması, herkese ayrı seccade verilmesi, camilerin dezenfekte edilmesi, namaz kılanlar arasında 1,5 metre mesafe bırakılması ve namazdan sonra camide kalınmaması gibi kurallara riayet edilmesi çağrısında bulundu.