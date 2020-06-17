Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri'nden Karadavi'nin kızının tutukluluk süresinin uzatılmasına tepki

AA

Sosyal medyadaki hesabından Karadavi ve kızının fotoğrafını paylaşan Karadaği, pazartesi günü tutukluluk süresi yeniden uzatılan Ula el-Karadavi'nin tutukluluğunun birkaç gün içinde üçüncü yılını dolduracağını belirtti.

Ula el-Karadavi'nin yasaları ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını, hakkındaki suçlamaların "düzmece" olduğunu ifade eden Karadaği, şunları kaydetti:

"60 yaşındaki bir kadın bir hücrede tutuluyor. Suçu şiddete inanmayan biri olmak. Cezası ise keyfi olarak gözaltına alındığı 30 Haziran 2017'den bu yana çocukları ve torunlarıyla görüşmesinin engellenmesi."

Savcılığın 2019'da verdiği serbest bırakılma kararının ardından Ula el-Karadavi'ye bu sefer de "terörü finanse etme" suçlaması yöneltildiğini hatırlatan Karadaği, Karadavi'nin kızının açlık grevine gittiğini ve sağlığının kötüleştiğini aktardı.

Ula el-Karadavi'nin tutukluluk süresinin son olarak yaklaşık 2 ay daha uzatıldığına işaret eden Karadaği, cezaevlerinde tutulan tüm mazlumların serbest bırakılmasını dilediğini ifade etti.

- Ne olmuştu?

Ula el-Karadavi ve eşi Husam Halef, 30 Haziran 2017'de gözaltına alınmıştı. Mısır yönetimi, 17 Ağustos 2017'de "İhvan mensubu" oldukları gerekçesiyle aralarında Ula el-Karadavi'nin de bulunduğu Yusuf el-Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.

Kahire Ceza Mahkemesi Temmuz 2019'da gözaltında tutulan Ula el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı vermiş ancak sonrasına "terör örgütüne katılmak" suçlamasıyla Ula el-Karadavi hakkında yeni bir bir soruşturma başlatılmıştı.

Mısır'da son olarak 15 Haziran Pazartesi günü "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olma ve dış ülkelerden teşkilata finans desteği sağlama" suçlamalarının yöneltildiği eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi'nin tutukluluk süresi 45 gün daha uzatılmıştı.