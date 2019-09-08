08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonada 4 ayrı kategoride yarışlar koşuldu. Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX 2T) Hollandalı sporcu Mike Kras, 29.43'lük derecesiyle birinciliği elde etti. Dünya Bayanlar Şampiyonası'nda (WMX) 24.10'luk derecesiyle Yeni Zelandalı sporcu Courtney Duncan ilk sıraya yerleşti. Dünya Gençler Şampiyonası'nda (MX2) 1'inci 34.09'luk derecesi ile İspanyol sporcu Jorge Prado olurken Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) kazananı ise 35.07'lik derecesiyle Jeffery Herlings Hollandalı Red Bull KTM sporcusu oldu.
4 kategorideki yarışlar sonrasında ise ilk üçe giren sporcular şu şekilde:
Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T)
1'inci 29.43'lük derecesiyle Mike Kras
2'nci 29.48'lik derecesiyle Brad Anderson
3'üncü 29.56'lık derecesiyle Dimitrios Baxevanıs
Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX)
1'inci 24.10'luk derecesiyle Courtney Duncan
2'nci 24.39'luk dereceyle Sara Andersen
3'üncü 24.43'lük derecesiyle Nancy Van De Ven
Dünya Gençler Şampiyonası (MX2)
1'inci 34.09'luk derecesi ile Jorge Prado
2'nci 34.19'luk derecesi ile Tom Vialle
3'üncü 34.21'lik derecesi ile Roan Van De Moosdijk
Dünya Şampiyonası (MXGP)
1'inci 35.07'lik derecesiyle Jeffery Herlings
2'nci 35.09'luk derecesiyle Glenn Coldenhoff
3'üncü 35.40'lık derecesiyle Tim Gajser
BAKAN KASAPOĞLU, ÖDÜLLERİ VERDİ
Dünya Motokros Şampiyonası yapılan yarışlar ile son bulurken, şampiyonada ilk 3'e giren sporculara ödülleri verildi. MXGP'de başarı elde eden sporcular Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden ödüllerini alırken coşku dolu anlar yaşadı.
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