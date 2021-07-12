Dünya mirası Nemrut ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

AA

Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan Nemrut Dağı, yeni normalleşme süreciyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Bölgeye gelen misafirler, Nemrut Dağı'na ulaşmak için dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle dağın zirvesine ulaşıyor.

Zirveye ayağını attığı anda ziyaretçileri Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller karşılıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Nemrut'ta bir yandan tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken bir yandan da güneşin doğuşu ve batışı sırasındaki eşsiz manzaranın keyfini sürüyor.

- Ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar kat kat artması bekleniyor

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, normalleşme sonrası ziyaretçi yoğunluğu yaşadıklarını söyledi.

Normalleşme sürecinin 1 Haziran'da başladığını hatırlatan Alkan, "Yerli ve yabancı turistlerimiz buraya gelip güneşin en güzel doğup ve battığı anı seyrediyor. Yaklaşık son bir ayda 30 bin ziyaretçinin geldiğini görmek güzel. Bu da gerçekten ziyaretçi akınına uğradığını gösteriyor." dedi.

Ziyaretçi sayısıyla bu yıl hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Alkan, "Bu yoğunluk bize yıl sonuna kadar, kat kat artacağını gösteriyor. Okulların tatil olmasıyla Nemrut Dağı hak ettiği ziyaretçi sayısına ulaşacaktır." diye konuştu.

Nemrut'ta güneşin batışını seyreden Muhammed Ağar, Şanlıurfa'dan ailesiyle bölgeye geldiğini söyledi.

Her geldiğinde güneşin doğuşu ve batışından etkilendiğini belirten Ağar, şunları kaydetti.

"Daha önce gelmiştim ama şimdi geldiğimde buranın çehresinin değiştiğini gördüm. Burada yol ve çevre düzenlemesini gördüm. Güneşin batışını izlemeye geldim muhteşemdi, 'anlatılmaz yaşanır' dedikleri şey bu olmalı. Çok etkilendim herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Çok heyecanlandım buradaki heykeller insan gücü ile yapılmış herhangi bir araç gereç olmadan yapılmış, etkilenmemek elde değil."

Fransa'dan gelen Nada Hegab ise güneşin batışından çok etkilendiğini belirterek, "Buraya internetten araştırma yaptıktan sonra geldim. Nemrut çok güzel, güneşin batışını izlemek benim için keyif dolu anlara sebep oldu. Mutluyum ilk defa buraya geliyorum ve herkesi buraya gelip görmeye davet ediyorum." diye konuştu.