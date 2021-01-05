Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla 'Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer' olarak bilinen Nemrut Dağı, son 5 yılda 530 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.
AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.
Milli park alanı olarak korumaya alınan bölge, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.
Nemrut Dağı'na tırmanan ziyaretçiler, yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.
Nemrut Dağı'nı 2016'da yaklaşık 50 bin, 2017'de 100 bin, 2018'de 130 bin, 2019'da 200 bin, 2020'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 50 bin kişi ziyaret etti.
"2021'İN İKİNCİ AYINDA ZİYARETÇİ PATLAMASI BEKLİYORUZ"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yaptığı açıklamada, Nemrut'un hem Türkiye hem de Adıyaman'ın göz bebeği olduğunu belirtti.
Nemrut'u her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirten Ekinci, "2019'da son 30 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aslında bu rakamın daha fazlası da mümkündü ancak konaklama ve yatak kapasitemizin yeterli olmaması nedeniyle turizmin en hareketli olduğu nisan, mayıs, haziran, eylül ve ekimde gelen taleplere cevap veremedik" dedi.
Ekinci, 2020'de ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı ziyaretçi kabul ettiklerini dile getirerek, "Bu yılın ilk 6 ayında çok büyük hedefimiz yok. Ancak pandemi nedeniyle evlerinde, dört duvar arasında kalan insanların, başarılı aşı uygulamalarının ardından geziye çıkacaklarını ümit ediyoruz ve 2021'in ikinci 6 ayında ciddi bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz." diye konuştu.
"YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ ADIYAMAN'A BEKLİYORUZ"
Nemrut'un eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırdığını vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:
"Nemrut Dağı, dünyada ender rastlanan özelliklere sahip. Kommagene medeniyeti zaten Anadolu'ya özgü. Nemrut Dağı, dünya arkeoloji literatüründe çığır aşmış bir yer ve mükemmel korunmuş. Dünyada güneşin en güzel doğup battığı yerdir ve dünyada gizemi çözülememiş tek kral mezarı olma özelliğiyle insanların ilgisini çekiyor. Kommagene Krallığı'nın şaheseri Nemrut'u görmek için yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a bekliyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!