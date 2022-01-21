Dünya mirası Ani ziyaretçilerini karla kaplı!

Ani'yi kar yağışı altında görme fırsatı bulduklarını ifade eden Candan, "Herhalde çok kişiye nasip olmayacak bir güzellikte Ani'yi gördük ve geziyoruz. Beyaz örtü içerisinde o tarihi kiliselerin, çarşının ve binaların yükselmesi muhteşem bir güzellik. Burası tarihi ve nereden geldiğini merak eden her insanın muhakkak görmesi gereken bir lokasyon ve tarihi değer" diye konuştu.