Dünya metal ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

CanTech Magazine tarafından düzenlenen CanTech International The Grand Tour 2019, 25-27 tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Tüm dünyadan 250 katılımcının yer aldığı konferansın başlangıcında konuşma yapan Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, katılımcılara firmanın kuruluşu olan 1972 yılından bugüne uzanan serüvenini anlattı. Türkiye'de ambalaj sektörünün gücüne değinen Sarıbekir, lokasyonun en önemli avantajlardan birisi olduğunu kaydetti. Öte yandan Sarten, CanTech Magazine tarafından düzenlenen ödül töreninde, “Üstün Teneke Ambalaj Ödülü” ve “Dekoratif Aerosol Kutusu” ile iki ödül aldı.

Toplamda 2600 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Sarıbekir, toplam cironun yüzde 30'dan fazlasının ise ihracattan geldiğinin altını çizdi. Sarıbekir ihracatta bu sene ilk kez 100 milyon dolar barajını geçtiklerini de sözlerine ekledi.Sarten'in Türkiye ile birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerini de kapsayan MENA bölgesinin en büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Sarıbekir, "Dünyada ilk 10 metal ambalaj üreticisi, Avrupa'da ise ilk 3 içerisinde yer alıyoruz. Üretimimizin global bazda yüzde 85’ini metal ambalaj, yüzde 15'ini ise plastik ambalajlar oluşturuyor. Geçmişten bugüne geçerli olan; kaliteli, hızlı, çevreci ve uygun fiyatlı servis verme misyonlarının sürdürülebilir bir büyüme sağladığını ifade eden Sarıbekir 2020 yılında teneke hammadde kullanımlarının 200 bin tona ulaşacağını da sözlerine ekledi.Konuşmasında Türkiye'de ambalaj endüstrisinin çok güçlü olduğuna işaret eden Sarıbekir, özellikle lokasyon anlamında büyük bir avantajın olduğunu söyledi. Türkiye'den Avrupa'nın en uç noktası Londra'ya uçakla 3.5 saatte ulaşılabildiğini belirten Sarıbekir, ABD'de ise doğudan batıya 7 saatte gidilebildiğini kaydetti. Sarıbekir, sadece Avrupa değil, Ortadoğu'nun büyük bir bölümüne de tırlarla 1-1.5 gün içinde teslimat yapılabildiğini vurguladı. Bunun yanında son dönemlerin yükselen pazarı Afrika için de çok farklı ulaşım imkanları olduğuna işaret etti.