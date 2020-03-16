16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın farklı ülkelerinde liderler ve siyasiler, hastalığın bulaşıcılığına karşı tedbir amacıyla muhataplarıyla selamlaşırken temastan kaçınmak için yeni selamlaşma jestlerine başvuruyor.
ERDOĞAN'IN ''EYVALLAH'' SELAMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Brüksel ziyareti sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde tokalaşmamak için sağ elini göğsüne götürerek muhatabını selamlaması bu alanda öncü oldu.
Stoltenberg, Erdoğan'ın selamına aynı hareketle karşılık verirken, bu selamlaşma "Eyvallah selamı" olarak anıldı.
HİNTLERİN ''NAMASTE''Sİ BATI'DA VE İSRAİL'DE KABUL GÖRDÜ
Hindu dinin geleneksel "Namaste" selamı da temassız selamlaşma biçimlerine olan ihtiyacın arttığı bu dönemde dünya liderlerinin benimsediği bir yöntem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netanyahu ve Galler Prensi Charles, diplomatik ve siyasi temaslarında tokalaşma yerine, iki elin göğüs seviyesinde kavuşturulup öne eğilerek verilen bu selamı tercih etti.
Hatta Başbakan Netanyahu, bir konuşmasında İsrail vatandaşlarına bu şekilde selamlaşmalarını salık verdi.
DİRSEK SELAMI
Öte yandan koronavirüs salgını tokalaşmadan kaçınmak için el dışında bazı bölgelerin temas ettiği doğaçlama selamlaşma şekillerine de ilham verdi.
ABD'de Demokrat Parti'nin 2020 Başkanlık Seçimleri'ndeki adayını belirlemek üzere yürütülen ön seçimi önde götüren iki aday Joe Biden ve Bernie Sanders dün gece CNN ve Univision televizyonlarının ortak yayınında tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine değdirerek selamlaştı.
Dirsek selamlaşmasının Almanya'da ve Hollanda'da kabine üyeleri arasında ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri tarafından da benimsendiği görüldü.
AYAK SELAMI
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ise muhataplarıyla ayakla selamlaşmayı seçerek dikkatleri çekti.
Magufuli'nin muhalefet lideri Muallim Şerif Hamad'ı kabulünde iki siyasetçi karşılıklı önce sağ sonra sol ayaklarını tokuşturarak selamlaştı.
''SOSYAL MESAFE''
DSÖ Pandemik Hastalıklar Direktörü Sylvia Brand, hastalığın bulaşmasından kaçınmak için, dirsek tokuşturma, ayak tokuşturma ya da el sallama gibi tokalaşmaya alternatif yöntemlerle kişisel ilişkileri sürdürürken "sosyal mesafenin korunması" tavsiyesinde bulundu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak 170 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 6 bin 687 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!