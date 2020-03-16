AA

Dünyanın farklı ülkelerinde liderler ve siyasiler, hastalığın bulaşıcılığına karşı tedbir amacıyla muhataplarıyla selamlaşırken temastan kaçınmak için yeni selamlaşma jestlerine başvuruyor.

ERDOĞAN'IN ''EYVALLAH'' SELAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Brüksel ziyareti sırasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde tokalaşmamak için sağ elini göğsüne götürerek muhatabını selamlaması bu alanda öncü oldu.

Stoltenberg, Erdoğan'ın selamına aynı hareketle karşılık verirken, bu selamlaşma "Eyvallah selamı" olarak anıldı.

HİNTLERİN ''NAMASTE''Sİ BATI'DA VE İSRAİL'DE KABUL GÖRDÜ

Hindu dinin geleneksel "Namaste" selamı da temassız selamlaşma biçimlerine olan ihtiyacın arttığı bu dönemde dünya liderlerinin benimsediği bir yöntem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netanyahu ve Galler Prensi Charles, diplomatik ve siyasi temaslarında tokalaşma yerine, iki elin göğüs seviyesinde kavuşturulup öne eğilerek verilen bu selamı tercih etti.

Hatta Başbakan Netanyahu, bir konuşmasında İsrail vatandaşlarına bu şekilde selamlaşmalarını salık verdi.

DİRSEK SELAMI

Öte yandan koronavirüs salgını tokalaşmadan kaçınmak için el dışında bazı bölgelerin temas ettiği doğaçlama selamlaşma şekillerine de ilham verdi.

ABD'de Demokrat Parti'nin 2020 Başkanlık Seçimleri'ndeki adayını belirlemek üzere yürütülen ön seçimi önde götüren iki aday Joe Biden ve Bernie Sanders dün gece CNN ve Univision televizyonlarının ortak yayınında tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine değdirerek selamlaştı.

Dirsek selamlaşmasının Almanya'da ve Hollanda'da kabine üyeleri arasında ve Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri tarafından da benimsendiği görüldü.

AYAK SELAMI

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ise muhataplarıyla ayakla selamlaşmayı seçerek dikkatleri çekti.

Magufuli'nin muhalefet lideri Muallim Şerif Hamad'ı kabulünde iki siyasetçi karşılıklı önce sağ sonra sol ayaklarını tokuşturarak selamlaştı.

''SOSYAL MESAFE''

DSÖ Pandemik Hastalıklar Direktörü Sylvia Brand, hastalığın bulaşmasından kaçınmak için, dirsek tokuşturma, ayak tokuşturma ya da el sallama gibi tokalaşmaya alternatif yöntemlerle kişisel ilişkileri sürdürürken "sosyal mesafenin korunması" tavsiyesinde bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak 170 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 6 bin 687 kişi hayatını kaybetti.