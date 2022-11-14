Dünya Kupası tarihi: 1950

Aranın ardından Dünya Kupası'nın 1950 yılında Brezilya'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Evindeki organizasyonda şampiyonluğu kimseye kaptırmaya niyetli olmayan Brezilya, 200 bin kişilik Maracana Stadı'nı inşa etti.
İlk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşamayı planlayan Brezilya'nın bu umutlarına, Uruguay son verdi.
13 ülke katıldı
Brezilya'da 1950'de düzenlenen kupaya 13 ülke katıldı.
Şampiyonada Avrupa'dan İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Yugoslavya, Kuzey ve Orta Amerika'dan Meksika ile ABD, Güney Amerika'dan ise Brezilya, Bolivya, Şili, Paraguay ve Uruguay yer aldı.
Türkiye hak etti ama katılamadı
Türkiye, Brezilya'daki Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesine rağmen bu ülkeye gidemedi.
Elemelerde Suriye'yi geçerek kupaya katılma hakkı kazanan Türkiye, ekonomik ve yolun uzak olması gibi nedenlerle 1950 Dünya Kupası'nda mücadele edemedi.
Final grubu yapıldı
1950 Dünya Kupası, değişik bir statüyle oynandı.
Turnuvaya katılan 13 takım, 4 ayrı grupta mücadele etti. Gruplarını ilk sırada tamamlayan Uruguay, Brezilya, İsveç ve İspanya, final grubunu oluşturdu.
Final grubunda yapılan ikişer maçın ardından Brezilya 4, Uruguay ise 3 puan topladı. Brezilya ile Uruguay arasındaki grubun son maçı, final niteliği taşıdı.
1950 Dünya Kupası'nın son maçında Uruguay ile karşılaşan Brezilya, berabere kalması durumunda bile şampiyonluğa ulaşabilecekti.
Maracana Stadı'nda 173 bin 850 biletli seyirci önünde oynanan ve tüm kupaların seyirci rekoru kırılan Brezilya-Uruguay maçında, ev sahibi ekip 47. dakikada Friaça'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beraberliğin bile yettiği Brezilyalılar, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken, Uruguay 66. dakikada Juan Schiaffino ve 79. dakikada Alcides Ghiggia'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Grupta 5 puana ulaşarak 4 puanlı Brezilya'nın önüne geçen Uruguay, kupanın sahibi oldu.
Şampiyonluğun son maçta kaçmasıyla hayal kırıklığı yaşayan taraftarların çıkardığı olaylar sebebiyle tribünlerde hayatını kaybedenlerin olduğu da bildirildi.
Gol kralı Ademir
1950 Brezilya Dünya Kupası'nın gol kralı, ev sahibi ekipten Ademir oldu.
Ademir, 8 golle ilk sırayı alırken Uruguaylı Oscar Miguez ise 5 golle ikinci sırayı elde etti.
22 maçta 88 golün atıldığı (maç başına 4 gol) turnuvada en çok golü Brezilya (22) ve Uruguay (15) attı.
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