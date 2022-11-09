Dünya Kupası'nın en agresif takımı!

Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkat çekti. Brezilya'yı, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9 kırmızı kartla da Uruguay takip etti.
İlk 3 sırayı Güney Amerika ülkeleri alırken, Kamerun, Almanya ve İtalya 8'er, Hollanda ise 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Türkiye'ye 2 kırmızı kart
Türkiye, Dünya Kupası'nda 2 kez kırmızı kart gördü.
2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a kırmızı kart çıktı.
173 kırmızı kart
Bugüne kadar yapılan 21 Dünya Kupası'nda 173 kez kırmızı kart çıktı.
Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak tarihe geçti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyundan kimseyi atmadı.
Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.
21 Dünya Kupası'nda gösterilen kırmızı kart sayısı şöyle:
Kupaların ilk kırmızı kartı bir Türk hakemden
Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması, 1970 Meksika'da başladı. Ancak bu kupada hakemler, kırmızı kartlarına başvurmadı.
Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na çağrılan ilk Türk hakem Doğan Babacan, bu kupada tarihe geçti. Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan maçın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı oldu.
Bir maçta 4 kırmızı kart
Dünya Kupası'nda bugüne dek bir maçta en çok 4 kırmızı kart gösterildi.
Almanya 2006'da yapılan Portekiz-Hollanda karşılaşması, en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak kayıtlara geçti. Bu maçta Rus hakem Valentin Ivanov, 4 kez kırmızı kartına başvurdu.
Portekiz'de Costinha (45+1. dakika) ve Deco (78. dakika), Hollanda'da ise Khalid Boulahrouz (64. dakika) ile Giovanni Van Bronckhorst (90+5. dakika) kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Son 16 turunda oynanan karşılaşmayı Maniche'nin golüyle 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükseldi.
Final maçında gösterilen ilk kırmızı kart 1990'da
Kupa tarihinde final maçlarındaki ilk kırmızı kart, 1990 İtalya'da gösterildi.
Batı Almanya ile Arjantin arasında yapılan finalde Güney Amerika ekibi, 65. dakikada Pedro Monzon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Böylece Monzon, final maçlarında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Batı Almanya'nın 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle 1-0 kazanıp şampiyon olduğu maçta Arjantin, 87. dakikada Gustavo Dezotti'nin de kırmızı kartıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
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