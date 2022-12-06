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Haberler Dünya Kupası 2022

Dünya Kupası'nda sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sakatlanan Brezilyalı futbolcusu Gabriel Jesus'un sağ dizinden ameliyat edildiğini duyurdu

Giriş: 06.12.2022 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Kupası'nda sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi
AA / HABERTURK.COM

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Arsenalli golcü Gabriel Jesus'un ameliyat olacağı ve sahalara geri dönüşünün birkaç ayı bulabileceği belirtildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Brezilya-Kamerun maçında sakatlanan Gabriel Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi. Gabby şimdi rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın grup aşamasında Kamerun ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Jesus, 64. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Arsenal'in Jesus'un sakatlığı sonrası ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapabileceği öne sürüldü.

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 5 kez fileleri havalandırdı.

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