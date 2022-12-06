Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Arsenalli golcü Gabriel Jesus'un ameliyat olacağı ve sahalara geri dönüşünün birkaç ayı bulabileceği belirtildi.

Brezilya'nın grup aşamasında Kamerun ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Jesus, 64. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Brezilyalı futbolcu, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamamıştı.

Bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 5 kez fileleri havalandırdı.